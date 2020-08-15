Лукашенко поговорив із Путіним про "майдан" у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і глава Росії Путін провели телефонну розмову.

Про це повідомляє пресслужба глави білоруської держави. Лідери країн обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Білорусі.

У Кремлі підтвердили телефонну розмову між президентами. Відзначається, що Путін і Лукашенко висловили впевненість, що проблеми, які виникли в Білорусі, будуть незабаром врегульовані.

"Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, щоб завдати шкоди взаємовигідної співпраці двох країн в рамках Союзної держави", – відмічено в повідомленні.

В ході бесіди президенти сусідніх країн підтвердили налаштованість на зміцнення союзницьких відносин.

Також глави держав дали позитивну оцінку взаємодії профільних відомств з питання повернення в РФ затриманих в Мінську найманців ПВК "Вагнер".

Зазначимо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду, де обговорив ситуацію в країні. Під час наради Лукашенко заявив, що ситуація з протестами загрожує не тільки його країні, але й Союзній державі з Росією.

Президент Росії Володимир Путін одним із перших привітав свого білоруського колегу Олександра Лукашенка з "перемогою" на виборах.

Нагадаємо, що ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів президента країни. Згідно з офіційними даними за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську – 10,1%.

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