Лукашенко поговорив із Путіним про 'майдан' у Білорусі

Глави країн провели телефонну розмову
Президенти обговорювали ситуацію з протестами в Білорусі
Раніше Лукашенко заявляв про небезпеку Союзній державі з РФ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко і глава Росії Путін провели телефонну розмову.
Про це повідомляє пресслужба глави білоруської держави.
Лідери країн обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Білорусі.
Зазначимо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду, де обговорив ситуацію в країні. Під час наради Лукашенко заявив, що ситуація з протестами загрожує не тільки його країні, але й Союзній державі з Росією.
Президент Росії Володимир Путін одним із перших привітав свого білоруського колегу Олександра Лукашенка з "перемогою" на виборах.
Нагадаємо, що ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів президента країни. Згідно з офіційними даними за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську – 10,1%.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
після закриття виборчих дiльниць 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.
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