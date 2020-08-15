Лукашенко поговорив із Путіним про 'майдан' у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і глава Росії Путін провели телефонну розмову.

Про це повідомляє пресслужба глави білоруської держави.

Лідери країн обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Білорусі.

Зазначимо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду, де обговорив ситуацію в країні. Під час наради Лукашенко заявив, що ситуація з протестами загрожує не тільки його країні, але й Союзній державі з Росією.

Президент Росії Володимир Путін одним із перших привітав свого білоруського колегу Олександра Лукашенка з "перемогою" на виборах.

Нагадаємо, що ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів президента країни. Згідно з офіційними даними за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську – 10,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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