Лукашенко після перепалки з Путіним заявив про небезпеку для Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розташування його країни в самому центрі Європи небезпечне через численні геополітичні виклики.

Своєю думкою він поділився під час відвідин державної установи "Адміністрація Парку високих технологій", передає прес-служба Лукашенка.

"Ми країна, яка не розпещена вуглеводнями. Я це розумів, і потрібно було розвивати державу, йти в якусь сферу (IT – Ред.), щоб забезпечити незалежність країні, яка живе в прекрасному, але дуже небезпечному місці – географічному центрі Європи", – сказав президент Білорусі.

Олександр Лукашенко

У зв'язку з цим, за його словами, необхідно бути дуже акуратним і обережним у своїх вчинках і політиці, особливо якщо відповідаєш за мільйони людей.

president.gov.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко посварився з РФ, назвавши її "знахабнілою" і порівнявши дії російських партнерів щодо закриття ринку для Мінська з санкціями.

У президента РФ Володимира Путіна жорстко відповіли на претензію Лукашенка.

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