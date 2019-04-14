Лукашенко після перепалки з Путіним заявив про небезпеку для Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розташування його країни в самому центрі Європи небезпечне через численні геополітичні виклики.
Своєю думкою він поділився під час відвідин державної установи "Адміністрація Парку високих технологій", передає прес-служба Лукашенка.
"Ми країна, яка не розпещена вуглеводнями. Я це розумів, і потрібно було розвивати державу, йти в якусь сферу (IT – Ред.), щоб забезпечити незалежність країні, яка живе в прекрасному, але дуже небезпечному місці – географічному центрі Європи", – сказав президент Білорусі.
Олександр Лукашенко
У зв'язку з цим, за його словами, необхідно бути дуже акуратним і обережним у своїх вчинках і політиці, особливо якщо відповідаєш за мільйони людей.
president.gov.by
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко посварився з РФ, назвавши її "знахабнілою" і порівнявши дії російських партнерів щодо закриття ринку для Мінська з санкціями.
У президента РФ Володимира Путіна жорстко відповіли на претензію Лукашенка.
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