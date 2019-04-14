|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Лукашенко після перепалки з Путіним заявив про небезпеку для Білорусі

1.7тЧитати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розташування його країни в самому центрі Європи небезпечне через численні геополітичні виклики.

Своєю думкою він поділився під час відвідин державної установи "Адміністрація Парку високих технологій", передає прес-служба Лукашенка.

"Ми країна, яка не розпещена вуглеводнями. Я це розумів, і потрібно було розвивати державу, йти в якусь сферу (IT – Ред.), щоб забезпечити незалежність країні, яка живе в прекрасному, але дуже небезпечному місці географічному центрі Європи", – сказав президент Білорусі.

Новини
Росія завдала "удару" по Білорусі через "зухвалість" Лукашенка: що сталося

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

У зв'язку з цим, за його словами, необхідно бути дуже акуратним і обережним у своїх вчинках і політиці, особливо якщо відповідаєш за мільйони людей.

Лукашенко після перепалки з Путіним заявив про небезпеку для Білорусі

president.gov.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко посварився з РФ, назвавши її "знахабнілою" і порівнявши дії російських партнерів щодо закриття ринку для Мінська з санкціями.

У президента РФ Володимира Путіна жорстко відповіли на претензію Лукашенка.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
Білорусь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки