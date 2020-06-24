Лукашенко після параду в Кремлі: в столицю батьківщини приїхали!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду перемоги в Кремлі несподівано зізнався, що приїхав "до столиці батьківщини".

Так, коли Лукашенко проходився по Червоній площі, хтось із глядачів з трибун вигукнув слова подяки: "спасибі, що приїхали". Через кілька секунд білоруський лідер відповів: "у столицю батьківщини приїхали!" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Також Лукашенко побажав росіянам не хворіти. "Переможемо, вистоїмо, не хворійте!" – сказав він.

Відзначимо, що на парад до Москви білоруський лідер приїхав разом з синами.

Нагадаємо, під час покладання квітів Лукашенко відмовився ставати поруч з російським президентом Володимиром Путіним. У відповідь на це Путін не привітався з сином Лукашенка Миколою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня прибули всього сім президентів іноземних держав.

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