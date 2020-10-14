Олександр Лукашенко поставив перед білорусами нездійснену моральну проблему.

Але моральні проблеми взагалі неможливо розв'язати, пора б визнати це вголос, – бо мораль не одна. У Бога одна, у людини інша, у начальника третя.

Ось диктатор відвідує опозиціонерів в СІЗО, явно демонструючи, що сидять вони ні за що і тримати їх там він може скільки завгодно – це виключно питання особистої волі, пише Дмитро Биков для Собеседник. – Ось він імітує обговорення конституційної реформи з ними – а на ділі пропонує досить примітивний торг: я випускаю двох (інших тримаю в заручниках), ці двоє від імені опозиції закликають білорусів відмовитися від вуличного протесту, тоді я випускаю інших, і ми починаємо домовлятися. Можливо (не напевно!), я погоджуюся на вибори. Можливо, на них навіть будуть альтернативні кандидати. Коли-небудь потім, через рік-другий...

І у випущених на волю Юрія Воскресенського і Дмитра Рабцевича немає варіантів – головні опозиціонери все одно у в'язниці, в умовах тортур, при цьому Шкляров, наприклад, важко хворий. І ніби як влада зробила крок назустріч – не відштовхувати ж простягнуту руку. І ніби як перспектива конституційної реформи цілком реальна, а альтернативи начебто не видно, тому що "конституції на вулицях не пишуться".

А закликати своїх прихильників знову і знову виходити на ці самі вулиці – значить відверто підставляти їх під кийки, тому що за одне тільки неділю схопили 600 осіб і зупинятися не мають наміру. Тобто з білоруської кризи, вважають інші оптимісти, намітився вихід, і все це зробив Лукашенко відважним політичним ходом – з'явився в СІЗО.

Зауважу, що це не крок назустріч, а безмежний цинізм і прямий шантаж; що вибір у Олександра Григоровича не надто великий – провести в СІЗО чотири години або набагато довше, враховуючи звірства його підлеглих; що ніякої зброї проти нього, крім вулиці, у населення немає. Що до нас, у нас є три варіанти протесту – білоруський, киргизький і російський (тобто відсутній).

Перекладу подій в киргизький формат зовсім не хотілося б – як справедливо зауважив антрополог Роман Шамолин, це буде означати програш, і не тільки моральний. Але переклад на російський формат, як мені видається, все-таки страшніше. Хоча б тому, що у живого – поганого чи хорошого – є надія, а у мертвого вона проблематична.