Лукашенко задумав переписати Конституцію Білорусі

Дарина Дурова Світ 21:15, 25.04.2020

У найближчі п'ять років у Білорусі може бути прийнята нова Конституція.

Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко, відповідаючи на запитання журналістів під час республіканського суботника 25 квітня, передає "БелТА" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Олександр Лукашенко

"Тут однозначно можна відповісти, що ми в новій п'ятирічці, швидше за все, будемо мати нову Конституцію", – сказав Лукашенко.

За його словами, заплановані в 2020 році вибори пройдуть відповідно до чинного основного закону.

"Можна однозначно сказати, що ми їх будемо проводити за Конституцією, як я і обіцяв", – сказав глава Білорусі.

Президентські вибори в країні повинні відбутися не пізніше 30 серпня, точна дата ще не визначена.

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, у розпал пандемії коронавірусу COVID-19 у Білорусі вирішили провести загальнонаціональний республіканський суботник. Президент країни Олександр Лукашенко також відправився садити сосни в Чорнобильську зону.

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