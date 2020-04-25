У найближчі п'ять років у Білорусі може бути прийнята нова Конституція.

Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко, відповідаючи на запитання журналістів під час республіканського суботника 25 квітня, передає "БелТА" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Олександр Лукашенко

"Тут однозначно можна відповісти, що ми в новій п'ятирічці, швидше за все, будемо мати нову Конституцію", – сказав Лукашенко.

За його словами, заплановані в 2020 році вибори пройдуть відповідно до чинного основного закону.

"Можна однозначно сказати, що ми їх будемо проводити за Конституцією, як я і обіцяв", – сказав глава Білорусі.

Президентські вибори в країні повинні відбутися не пізніше 30 серпня, точна дата ще не визначена.

Нагадаємо:

10 березня президент РФ Володимир Путін, виступаючи перед Держдумою, підтримав зміни до Конституції Росії, які дозволять йому знову переобратися.

У результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів.

Конституційний суд Російської Федерації визнав закон про поправку до Конституції РФ таким, що відповідає основному закону країни.

Як писав OBOZREVATEL, у розпал пандемії коронавірусу COVID-19 у Білорусі вирішили провести загальнонаціональний республіканський суботник. Президент країни Олександр Лукашенко також відправився садити сосни в Чорнобильську зону.

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