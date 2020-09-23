Лукашенко перекрив Мінськ і влаштував незаконну інавгурацію: як це було

У середу, 23 вересня, незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко провів свою інавгурацію. Перед неоголошеною церемонією в Мінську біля Палацу Незалежності помітили підозріле пожвавлення.

Там знаходилися безліч військових, спецтехніки та автобусів. Крім того, в центрі столиці Білорусі були помічені натовпи держслужбовців, а також кортеж з великої кількості автомобілів, писав TUT.BY (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Таємна інавгурація організовувалася в такому поспіху, що навіть державні телеканали показували сюжети про неї без будь-яких відео з місця події.

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Станом на 11:40 з Палацу Незалежності всі запрошені на інавгурацію вже вийшли. Вони попрямували до Белекспо, де були припарковані автобуси. Пізніше з місця подій почали розходитися і силовики. Втім, вони встигли затримати біля резиденції Лукашенка двох осіб.

Тим часом на вулиці Мінська почали виходити протестувальники зі сміливими гаслами на плакатах: "Ти забув покликати нас на своє свято", "Сашо, забери трудову".

Через таємну інавгурацію на вулиці Мінська вийшли протестувальники. TUT.BY

Білоруси закликають Лукашенка піти. TUT.BY

Як пише "БЕЛТА", на захід запросили кілька сотень осіб. Серед них – вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури і спорту.

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Показовим є той факт, що в Мінську перекривали проспект Незалежності та інші прилеглі вулиці. У зв'язку з цим там утворилися 8-бальні затори.

Про те, що таємна інавгурація Лукашенка відбудеться 23 вересня, напередодні попереджав опозиційний Telegram-канал NEXTA Live.

У центрі Мінська утворилися затори через перекриття вулиць. Скріншот сторінки

Військові на проспекті Незалежності в Мінську. Telegram-канал "Кулуари KYKY"

"Як відомо, диктатор зобов'язаний провести свою коронацію не пізніше 2 місяців з моменту "виборів" – до 9 жовтня. І Лукашенко навряд чи наважиться це робити відкрито, оскільки люди явно захочуть вийти на вулиці та сказати своє слово. Залишається тільки один варіант. Як ви вже здогадалися, це означає таємну церемонію", – написали його модератори.

Безліч людей помітили біля Палацу Незалежності. Telegram-канал "Кулуари KYKY"

Натовпи чиновників прибули в центр Мінська. Telegram-канал "Кулуари KYKY"

Відзначимо, що під час інавгурації незаконно обраного президента Білорусі було порушено національне законодавство. Адже відповідно до закону "Про президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги транслюється по республіканському телебаченню і радіо. Однак 23 вересня в цей час на держканалах йшли російські серіали, пише Telegram-канал " Вибори бачиш? TUT.BY Політика".

Нагадаємо, переобрання Лукашенка на шостий президентський термін поставили під сумнів і громадськість, і спостерігачі. Крім того, чесність виборів в Білорусі 9 серпня 2020 року не визнана ні в ЄС, ні в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інавгурація Лукашенка 23 вересня пройшла без оголошення і телетрансляції. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.