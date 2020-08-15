Лукашенко терміново перекинув десант на кордон з ЄС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив перекинути Вітебську десантно-штурмову бригаду в Гродно після доповіді ВС про "нарощуванні військового компонента" під західними кордонами.

Таке рішення Лукашенко прийняв на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони 15 серпня, передає TUT.BY. Він сказав, що стурбований кількістю навчань НАТО в сусідніх із Білоруссю країнах, і заявив про ескалацію і нарощування збройного компонента на цих територіях.

"Я попрошу додатково, оскільки напружена ситуація на західних кордонах, повітряно-десантну бригаду з Вітебська перекинути в Гродно. Я вас дуже попрошу, подякую вам за те, що ви в Брестському регіоні працюєте і порядок там підтримуєте. Нехай у Бресті наша десантно-штурмова бригада залишається і працює у взаємозв'язку з прикордонниками для стабілізації ситуації на південному заході", – сказав Лукашенко.

Він також прокоментував ідею вишикувати ланцюг протестувальників від Вільнюса до Києва і доручив Міністерству оборони, МВС і КДБ, генеральному прокурору "категорично не допустити подібних дій".

"Ще один момент, який не може не насторожувати нас, ми також із президентом Путіним це обговорювали: ви бачите не тільки заяву цих держав, які перебувають на заході від нас, не тільки їх пропозицію. Але цікава з'явилася інформація сьогодні до ранку про те, що вони хочуть збудувати "ланцуг" від Вільнюса до Києва. Тобто ланцюг небайдужих. Мало на проспекті в Мінську небайдужих із квіточками і в ланцюгах", – сказав президент.

"Ясно, на що натякають. Я це вже проходив після розпаду Радянського Союзу, коли була спроба створення Балто-Чорноморського регіону – санітарної зони: три балтійські держави, Білорусь, Україна, щоб відокремити Росію від Заходу. Але все б нічого, але ми не хочемо бути відхожих місцем і когось санітарити, бути санітарним кордоном. І ми розуміємо, до чого це може привести. Тому з президентом Росії домовилися про те, що ми будемо тут діяти у взаємодії", – додав Лукашенко.

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