Лукашенко переговорив із Путіним і привів війська в повну боєготовність

Дар'я Дурова Світ 17:36, 18.08.2020 Оновлено: 17:40, 18.08.2020

Олександр Лукашенко, який був главою Білорусі п'ять термінів поспіль, провів нову розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, а також привів війська на західних кордонах у повну бойову готовність.

Про це політик заявив 18 серпня на нараді з членами Ради безпеки. Він підкреслив, що військові частини готові до виконання своїх зобов'язань.

"Ми розгорнули бойові підрозділи нашої армії на західних рубежах і привели їх в повну бойову готовність. Міністр оборони мені доповів, що все це виконано і відповідні частини сьогодні готові до виконання своїх зобов'язань", – сказав він.

Політик стверджує, що в країні з'являються проблеми всередині та ззовні, і це нібито скоординовані дії.

Владі, за словами Лукашенка, для наведення порядку в Білорусі довелося задіяти окремі підрозділи сил спеціальних операцій.

Під час розмови з Лукашенком президент Росії повідомив про його переговори з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном із питань, що стосуються ситуації в Білорусі.

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