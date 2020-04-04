Президент Білорусі Олександр Лукашенко оскандалився, коментуючи смерть від коронавірусу COVID-19 військового пенсіонера Володимира Сидорова.

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"Шерстньов [губернатор Вітебської області] вчора мені доповів, останній випадок у нього був. Питаю: "Ну чому цей у тебе помер?" А він каже: "Олександре Григоровичу, а як можна жити зі 135 кг ваги?" Серце майже не працює, це не працює, це болить, те болить, букет хвороб. І вірус атакує слабких, у яких немає імунітету, ну і йому за 70 років було", – цитує президента Tut.by.

Олександр Лукашенко Колаж

Відомо, що чоловік помер 2 квітня у Вітебську після п'яти днів в реанімації. Основною причиною смерті, згідно зі свідоцтвом, став коронавірус.

Син військового у відповідь на коментар Лукашенка заявив, що загиблий був шанованою людиною. Наводимо відповідь чоловіка без змін:

"Якщо коротко, ким був мій батько. Володимир Сергійович народився 4 лютого 1950 року в Міорському районі Вітебської області. Йому було "за 70". Його батьки – фронтовик із кульовим пораненням у груди прожив "за 70", і моя бабуся, теж зі статусом "учасник бойових дій", прожила довше. Батько, відучившись після школи в Чорноморському вищому військово-морському училищі, служив на Північному флоті, був командиром корабля з ядерною зброєю на борту. У 90-х у силу відомих причин демобілізувався в тоді вже Республіку Білорусь, у Вітебську область, де працював до виходу на пенсію.

На пенсії, як і більшість пенсіонерів, займався городництвом на дачі, добре грав у шахи, виховував онуків, любив автомобілі, регулярно ходив у басейн і був товариською людиною. До кінця своїх днів приймав вітання і подяки з усіх країн колишнього СРСР від сотень матросів, мічманів, офіцерів, які служили під його командуванням, і їхніх батьків. Щиро ваш, син Батька".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко порадив їсти вершкове масло для того, щоб організм краще протистояв коронавірусу.

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