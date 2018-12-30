Лукашенко оголосить 31 грудня? У Білорусі сполошилися через входження у Росію

ЗМІ поширюють інформацію, що президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосить про входження у Росію 31 грудня.

Про це йдеться у статті журналіста Андрія Паливоди, оприлюдненої на LB.ua із посиланням на білоруські медіа.

"Після 25 років уповільненої інтеграції із Росією в обмін на щедрі фінансові дотації, Білорусь поставлена перед простим вибором. Або швидке завершення інтеграції – із втратою суверенітету і входженням до складу РФ, або розрив відносин аж до "українського сценарію". Якщо вірити вкиданням із Кремля, про своє рішення – "або – або" – Олександр Лукашенко оголосить 31 грудня", – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 29 грудня Лукашенко вкотре полетів у Москву на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, темою яких було відновлення економічної допомоги, яку Кремль чинив режиму в Мінську майже 25 років.

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"Переполох у Мінську, про який йдеться, влаштував близький до Кремля телеграм-канал "Незигарь". Він повідомив: "У Мінську поширюються чутки, що місцеві телекомпанії почали підготовку до прямої трансляції звернення Лукашенка 31 грудня, воно розпочнеться о 12:00 за місцевим часом. Телеканалам Білорусі дана вказівка негайно міняти сітку мовлення. Зауважимо, що за годину до звернення у резиденцію білоруського лідера покликали все керівництво країни. На фоні московських переговорів багато чуток про можливу відставку Лукашенка", – йдеться у статті.

Водночас офіційно інформація про звернення Лукашенка спростовується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лукашенко заявляв про відмову РФ вважати Білорусь братньою державою. Також російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв практично прямо вказав про можливість приєднання Білорусі до Росії, назвавши це "більш тісною інтеграцією".

У відповідь на це Лукашенко заявив, що шантажувати Білорусь і намагатися її нахилити, роблячи нахабні заяви щодо "інтеграції" держави, – марно.

29 грудня прес-секретар Путіна сказав, що про приєднання держави поки не йдеться, а країни "рухаються назустріч одна одній, а не в одну сторону".