Лукашенко образився на критику своїх рецептів від COVID-19
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що жартував, коли радив лікувати COVID-19 роботою в полі на тракторі, але його слова "невідомо на що перетворили".
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Про це глава республіки висловився під час спілкування з активом Могильовської області 6 червня, передає TUT.BY (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Ви пам'ятаєте мої ці жарти, які потім невідомо на що перетворили. Типу, трактор вилікує. Не галасуйте, не кричіть, не галдіть – краще в баню сходіть. Ну, жартома так було сказано. Але це було маячнею батьки, який, бачите чи, божевільний, і не знає, як лікувати людей. Хоча за цими фразами були дуже серйозні речі", – заявив політик.
Зазначимо, Лукашенко посилається на свою заяву: "Приємно дивитися по телевізору – люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про віруси. Там трактор вилікує всіх, поле всіх лікує". Про це він говорив раніше під час однієї з нарад. Тоді ж він порадив ходити в сухі сауни, оскільки коронавірус не виносить високої температури.
Додамо, в Могильові президент також виступив біля Свято-Нікольського жіночого монастиря. Там, побачивши серед натовпу кілька людей у масках, він сказав:
"Ось маску на вулиці я вам не раджу носити. Маску, якщо вже хочете, – в приміщенні. Це ви собі заразу туди закинете і будете її тримати маскою. Тому намагайтеся на вулиці ходити без маски, а в приміщенні, якщо у вас є бажання. Ну, краще в храм приходите".
Він також порадив білорусам правильно дихати і займатися спортом: "Щоб у вас, в хвилину в спокійному стані ви дихаєте 10-12 видихів, щоб у вас було до 55. Якщо ви хочете пройти і вижити. Тому стежте за своїм здоров'ям і показуйте іншим, як треба жити в цей складний кризовий час".
Лукашенко також назвав блефом критику його методів боротьби з пандемією.
"Ніхто не знає, що буде далі завтра. Тому, може, господь нам допоможе, хоч ми і зараз на нього ображатися не можемо. Візьміть, подивіться на смертність", – сказав президент.
Білорусі, за його словами, "поки взагалі вдалося уникнути крайнього сценарію", як було в Італії та Іспанії.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь змогла "викрутитися" і понести меншу шкоду від світової кризи, що почалася через пандемію COVID-19, тому що не зупиняла виробництво.