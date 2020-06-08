Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що жартував, коли радив лікувати COVID-19 роботою в полі на тракторі, але його слова "невідомо на що перетворили".

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Про це глава республіки висловився під час спілкування з активом Могильовської області 6 червня, передає TUT.BY (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Олександр Лукашенко Колаж

"Ви пам'ятаєте мої ці жарти, які потім невідомо на що перетворили. Типу, трактор вилікує. Не галасуйте, не кричіть, не галдіть – краще в баню сходіть. Ну, жартома так було сказано. Але це було маячнею батьки, який, бачите чи, божевільний, і не знає, як лікувати людей. Хоча за цими фразами були дуже серйозні речі", – заявив політик.

Зазначимо, Лукашенко посилається на свою заяву: "Приємно дивитися по телевізору – люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про віруси. Там трактор вилікує всіх, поле всіх лікує". Про це він говорив раніше під час однієї з нарад. Тоді ж він порадив ходити в сухі сауни, оскільки коронавірус не виносить високої температури.

Лукашенко: Ви пам'ятаєте мої ці жарти, які потім невідомо на що перетворили. Типу трактор вилікує, чи не галасуйте, не кричіть, що не галасують, краще в баню сходіть. Ну жартома так було сказано. Але це було маренням батьки, який бачте божевільний і не знає, як лікувати людей pic.twitter.com/bZZfIpeIua - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) June 8, 2020

Додамо, в Могильові президент також виступив біля Свято-Нікольського жіночого монастиря. Там, побачивши серед натовпу кілька людей у масках, він сказав:

"Ось маску на вулиці я вам не раджу носити. Маску, якщо вже хочете, – в приміщенні. Це ви собі заразу туди закинете і будете її тримати маскою. Тому намагайтеся на вулиці ходити без маски, а в приміщенні, якщо у вас є бажання. Ну, краще в храм приходите".

Він також порадив білорусам правильно дихати і займатися спортом: "Щоб у вас, в хвилину в спокійному стані ви дихаєте 10-12 видихів, щоб у вас було до 55. Якщо ви хочете пройти і вижити. Тому стежте за своїм здоров'ям і показуйте іншим, як треба жити в цей складний кризовий час".

Лукашенко також назвав блефом критику його методів боротьби з пандемією.

"Ніхто не знає, що буде далі завтра. Тому, може, господь нам допоможе, хоч ми і зараз на нього ображатися не можемо. Візьміть, подивіться на смертність", – сказав президент.

Білорусі, за його словами, "поки взагалі вдалося уникнути крайнього сценарію", як було в Італії та Іспанії.

Жителі Могильова слухають Лукашенка Кадр СТВ

Статистика щодо коронавірусу в Білорусі на 8 червня worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь змогла "викрутитися" і понести меншу шкоду від світової кризи, що почалася через пандемію COVID-19, тому що не зупиняла виробництво.

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