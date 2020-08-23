Лукашенко облетів протести на вертольоті й порівняв протестувальників зі "щурами"

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, сказав, що учасники протесту в Мінську "розбіглися як щурі".

Таку заяву він зробив, пролітаючи на вертольоті над Палацом незалежності в Мінську 23 серпня. Ролики були опубліковані TUT.BY та іншими білоруськими ресурсами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На відео політика зазнято у бронежилеті. Він летить над Мінськом, дивиться у вікно, потім дістає телефон і просить пілота летіти ближче до проспекту.

Хтось також запитав у Лукашенка: "Де вони?", – маючи на увазі протестувальників. Він відповів: "Втекли. Вони дізналися, що відповідь буде спекотною".

Лукашенко спілкується з пілотом. Скриншот відео

Син політика Микола в вертольоті. Скриншот відео

Також у мережі з'явилися кадри того, як Лукашенко вийшов за оточення Палацу незалежності та подякував силовикам, назвавши їх красенями.

Ті у відповідь кричали: "Ми з вами до кінця". Лукашенко пообіцяв силовикам "розібратися" з протестами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опозиційні медіа заявляли, що Олександр Лукашенко евакуювався на вертольоті з Палацу незалежності в Мінську. Пресслужба президента стверджує, що Лукашенко прилетів на вертольоті до Палацу, а не полетів звідти.