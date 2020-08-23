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Лукашенко облетів протести на вертольоті й порівняв протестувальників зі "щурами"

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
10,8 т.
Лукашенко

Лукашенко порівняв протестувальників зі "щурами".

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, сказав, що учасники протесту в Мінську "розбіглися як щурі".

Таку заяву він зробив, пролітаючи на вертольоті над Палацом незалежності в Мінську 23 серпня. Ролики були опубліковані TUT.BY та іншими білоруськими ресурсами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На відео політика зазнято у бронежилеті. Він летить над Мінськом, дивиться у вікно, потім дістає телефон і просить пілота летіти ближче до проспекту.

Хтось також запитав у Лукашенка: "Де вони?", – маючи на увазі протестувальників. Він відповів: "Втекли. Вони дізналися, що відповідь буде спекотною".

Лукашенко спілкується з пілотом.

Лукашенко спілкується з пілотом. Скриншот відео

Син політика Микола в вертольоті.

Син політика Микола в вертольоті. Скриншот відео

Також у мережі з'явилися кадри того, як Лукашенко вийшов за оточення Палацу незалежності та подякував силовикам, назвавши їх красенями.

Ті у відповідь кричали: "Ми з вами до кінця". Лукашенко пообіцяв силовикам "розібратися" з протестами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опозиційні медіа заявляли, що Олександр Лукашенко евакуювався на вертольоті з Палацу незалежності в Мінську. Пресслужба президента стверджує, що Лукашенко прилетів на вертольоті до Палацу, а не полетів звідти.

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БілорусьМінськПротести у БілорусіОлександр Лукашенко
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