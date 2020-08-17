Лукашенко обдурив, що розмовляв із Меркель: Німеччина заперечила факт спілкування

В уряді Німеччини заперечили факт телефонної розмови між канцлеркою Ангелою Меркель і Олександром Лукашенком, який п'ятий термін поспіль перебуває на посаді президента Білорусі.

Про це поінформувало Reuters. У повідомленні наголосили, що після виборів 9 серпня вони не спілкувалися.

У понеділок, 17 серпня, Лукашенко під час зустрічі з колективом Мінського заводу колісних тягачів заявив, що в неділю, 16 серпня, йому нібито зателефонувала Меркель і запропонувала "поговорити".

"Уже вчора дзвонить Меркель: "Я хочу поговорити". Ці – Науседа, там і інші... Ми хочемо поговорити... Не треба мене нахиляти ні з Заходу, ні зі Сходу", – заявив Лукашенко.

Перед цим президент Литовської Республіки Гітанас Науседа після телефонної розмови з німецькою канцлеркою повідомив, що вона сказала йому про спроби Берліна через дипломатичні канали зв'язатися з Лукашенком "із метою врегулювання ситуації, що склалася". Про це повідомила пресслужба глави Литви.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, канцлерка Німеччини Ангела Меркель засудила застосування насильства силовиками до протестувальників у Білорусі і закликала владу країни звільнити затриманих. Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах, які пройшли 9 серпня.

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