Лукашенко не закриє кордони з ЄС та Україною, а протести в Білорусі видихаються, – експерт

Заява Олександра Лукашенка, який обіймає пост президента Білорусі з 1994 року, про закриття кордону із країнами Європейського Союзу та його посилення з Україною, – це, по суті, піар, а самі кордони не закрито досі.

Таку думку OBOZREVATEL висловив політичний експерт Ігор Тишкевич. За його словами, державний кордон Білорусі та України було посилено ще 4-5 серпня за взаємної домовленості країн.

"Заява Лукашенка – частина його публічної політики, до якої він дуже часто вдається. Це спроба поговорити зі своєю аудиторією, бо посилення кордону з Україною, наприклад, за взаємною згодою відбулося ще 4-5 серпня. Щодо військових провокацій, то Білорусь точно на це не піде. Тролінг української влади – це вже інше. Кордони з ЄС теж, наскільки я знаю, не закрито", – наголосив експерт.

На його думку, загалом, з погляду ідеї протести в Білорусі видихаються і Лукашенку вже ніщо не заважає перейти до реалізації плану транзиту влади.

"Спершу він змінить Конституцію, а далі перейде до транзиту влади. А те, що ЄС не визнаватиме Лукашенка президентом Білорусі, то вони так само не визнають Мадуро президентом Венесуели. Але це не заважає європейським нафтовим компаніям, які працювали там, продавати венесуельську нафту у всьому світі", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко звернувся до народів Литви, Польщі та України з проханням "зупинити своїх політиків" і "не дати розв'язати війну".