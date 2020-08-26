Лукашенко не взяв слухавку, коли йому телефонували Меркель і Макрон, – прем'єр Естонії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не брав слухавку під час телефонних дзвінків глави Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це розповів прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, передає "Інтерфакс" із посиланням на радіоновини телерадіомовлення ERR. Він зазначив, що Меркель і Макрон, намагаючись отримати інформацію про ситуацію в Білорусі, дзвонили не тільки главі РФ Володимиру Путіну.

"Прохання про телефонні переговори від обох європейських лідерів були спрямовані також у Мінськ Олександру Лукашенку, який не відповів і не взяв слухавку", – повідомив Ратас.

За його словами, Франція і Німеччина зацікавлені у "вільних і демократичних виборах" у Білорусі у присутності міжнародних спостерігачів.

Як писав OBOZREVATEL, недавно Меркель і Макрон обговорили з Путіним ситуацію в Білорусі. Канцлер Німеччини заявила, що білоруський уряд має утриматися від застосування насильства проти мирних демонстрантів. Але глава РФ акцентував увагу на "неприйнятності будь-яких спроб втручання в справи" Мінська.

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