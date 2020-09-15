Уже 7 лет прошло с тех пор, когда Янукович активно играл партию "Два стула" и пытался выбить из Путина ништяки в виде скидок цены на газ и прочих вещей в секторах экономики, которые плотно контролировал он сам или его внезапно одаренный сынуля. Тогда была введена жесткая откатная система, впрочем, как и в РФ, но сынуля пошел дальше и стал отжимать предприятия, приглянувшиеся ему лично.

Дело дошло до того, что его стало заносить на активы олигархов, а это указывало на то, что семейка Януковичей вышла на предел роста своего благосостояния и для того, чтобы хоть как-то его продолжить, надо было получить дополнительные преференции из Москвы. Давить на Путина можно было только одним – разворотом в сторону ЕС.

Имеющий ордена зэка третьей и второй степени и титул проффесора Йобльского университета, Янукович решил, что Путин клюнет на эту дешевую игру и поверит в то, что его коллега упрыгает по пенькам в Европу, чтобы там рассказывать забавные истории, которые с ним приключились на зоне.

С другой стороны, Путин прекрасно знал, что в Европе очень прогрессивно относятся к различным меньшинствам, в том числе и сексуальным, а потому – кто его знает, как они могли бы отнестись к этим тюремным историям. Тем более, что особенно лояльно там относятся к людям, пережившим разного рода сексуальное насилие. Так они могли и не обратить внимание на две ходки проффесора.

В любом случае, термин "евроинтеграция" к началу ноября в Украине был очень популярным и чем черт не шутит, что-то такое могло случиться, хоть и в начальной фазе, еще при Януковиче. По крайней мере, было такое ощущение. И вот в начале ноября Янык полетел в Сочи на переговоры с Путиным.

А там Путин быстренько поставил Яныка в стойло по старой доброй схеме кнута и пряника. В общем, как говорят инсайдеры, в конце переговоров Янык якобы сказал: "Я не гей (употребил другое слово), но три миллиарда долларов, всегда – три миллиарда долларов". За такую подачу он выразил готовность завести Украину хоть в "Таежный союз", хоть в мокшанские болота. Что было дальше – все в курсе. Но те три миллиарда, которые он взял у Путина, так никто и не нашел.

И вот вчера в Сочи, в ту же самую резиденцию Путина "Бычаров ручей", отправился Лукашенко. В отличии от Януковича, он еще перед отлетом тоже сказал: "Я не гей, но…" и далее – по тексту. И вот стало известно, что за свои услуги портовой шмары он получил вдвое меньше, чем Янукович, а именно – 1,5 миллиарда. Причем, Янукович получил денежки в качестве аванса, а Луке Путин их пообещал только после определенных действий. Говорят, что так и сказал: "Я тебя поцелую. Потом. Если ты не передумаешь".

На это уже отреагировала оппозиция в виде двух барышень, которые высказали глубокое и душераздирающее разочарование в том, что Путин таки принял их Луку и даже пообещал ему денег. Они наперебой рассказывают о том, что они – лучше старого Луки и могли бы сделать Путину все то, что сделал Рыгорыч, но намного лучше.

Понятно, что Лука не просто лег под Путина, а положил под него Беларусь. И вот теперь становится самый важный вопрос о том, что по этому поводу думают сами белорусы, поскольку начиная со вчерашнего дня, шутки кончились и вот эти бесцельные марши теперь либо утрачивают смысл, либо должны стать борьбой за независимость.