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Лукашенко - не Медведєв: підступному плану Путіна напророкували провал

2.2тЧитати матеріал російською

План президента Володимира Путіна про продовження свого владарювання з допомогою приєднання Білорусі не спрацює.

Таку думку висловив російський блогер і фінансист Слава Рабинович. Він акцентував на тому, що російський президент активно шукає шляхи легітимізувати своє перебування біля керма влади, передає "Апостроф".

"Ми можемо з дуже високим ступенем ймовірності припускати, що спосіб підняття рейтингу Путіна, нова спроба заткнути питання про його легітимність — це зробити щось, що ударить новим сплеском адреналіну в мозок одурманеного населення, щоб знову назвати Путіна збирачем земель руських. Як можна продовжити "збирати землі російські"? Шляхом аншлюсу Білорусі. А далі ми тільки згадуємо, як Путін вирвав владу з рук Медведєва", — сказав він.

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Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

"МК"

У той же час, Рабинович підкрелив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко відрізняється від прем'єра Росії, з яким Путін так легко помінявся місцями свого часу.

"Тому я далеко не впевнений, що Путіну і його ОЗУ легко буде реалізувати свій план: все-таки до 2019 року білоруський народ і особливо те, що можна назвати білоруською елітою, звикли до того, що у них як-не-як — власна країна", — зазначив блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у столиці Білорусі, Мінську, влада заборонила проводити пікет на честь "Дня єднання з Росією", який відзначається 2 квітня.

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Особи
Володимир ПутінОлександр Лукашенко
Місце
Росія
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Наколінахстоячі🐐💨 усюди хочуть свою немиту🐷пику впхати. Що,своїх земель мало? Монголоїди🐓,наведіть лад на своїх землях. Тоді часу на чужі не буде.
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