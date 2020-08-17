Лукашенко назвав умову проведення нових виборів президента

Лукашенко заявив, що нові вибори президента Білорусі можуть відбудуться після прийняття нової Конституції.

Олександр Лукашенко, який п'ятий термін поспіль перебуває на посаді президента Білорусі, заявив, що згоден на проведення нових виборів президента після прийняття на референдумі нової конституції.

Про це Лукашенко заявив на зустрічі з працівниками МЗКТ. Фрагмент його виступу показали на телеканалі "Білорусь 24".

Розмовляючи з робітниками, Лукашенко заявив, що під тиском президент не повинен приймати рішення.

"Буде так, мужики! Нам треба прийняти нову конституцію... І навіть альтернативщики не заперечували. Ви її повинні прийняти на референдумі, тому що ми колишню конституцію ухвалювали на референдумі, і за новою конституцією провести, якщо ви хочете, вибори і парламенту, і президента, і місцевих органів влади", – заявив Лукашенко.

У понеділок, 17 серпня, Лукашенко зустрічався з працівниками МЗКТ. Туди він прилетів на вертольоті, поспілкувався з працівниками в цехах і вийшов до людей на вулицю. Там його зустріли криками "Йди!"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко, який п'ятий термін поспіль перебуває на посаді президента Білорусі, заявив, що вибори в країні вже провели і інших він не допустить, "поки його не вб'ють".

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах, які пройшли 9 серпня.

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