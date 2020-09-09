Лукашенко назвав Україну та США організаторами протестів в Білорусі

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив, що за масовими протестами в країні стоять США, Чехія, Литва та Україна.

Про це він розповів під час інтерв'ю російським ЗМІ. З його слів, якби не було зовнішнього фактора, "ми б давно впоралися з цими проблемами".

"Що я маю на увазі під зовнішнім фактором: управління ззовні, в даному випадку і ми, і росіяни знають, хто керує і звідки керує – американці з центру під Варшавою через Telegram-канали відомі. Другий центр – це Чехія. Ну а потім вже Литва, і, на жаль, в Україні створюють там опорні пункти для того, щоб впливати на Білорусь", – висловився він.

Також Лукашенко сказав, що не має наміру вести переговори з опозицією.

"З "будь-ким" президенти не ведуть переговори. Тому я не знаю сьогодні, з ким я буду вести переговори. Якщо це опозиція, а це, швидше за все – це та, яка ці дві програми висунула – мені з ними нема про що говорити. Скажи, що там обговорювати?" – міркував Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко назвав "американців" винними в протестах в Білорусі.