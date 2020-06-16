Лукашенко назвав свої методи боротьби з COVID-19 всесвітнім надбанням

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що з нинішнім економічним станом в країні "жити можна" і зазначив, що його сценарій боротьби з COVID-19 є надбанням людства.

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Про це він повідомив під час робочої поїздки в Гродно у вівторок, 16 червня, передає БЕЛТА. За словами Лукашенка, для подальшого відновлення економіки необхідно, щоб пандемія скоріше закінчилася.

"Жити можна. Треба тільки щоб швидше вийшли всі з цієї пандемії. Тому що економіка експортно орієнтована. Чим швидше відкриється світ після цієї хвороби, тим краще буде для Білорусі", – заявив він.

Також Лукашенко сказав, що в країні дуже сприятливі погодні умови для гарного врожаю – можливою причиною цього глава Білорусі назвав пандемію.

"Я вже думаю, що, може бути, через пандемію, що менше літати почали. Я пам'ятаю тільки з дитинства таку погоду, коли грози, хороші дощі в цей час. Це для сільського господарства, переробної промисловості сировина – молоко, м'ясо буде . Це, звичайно, велика удача", – зазначив він.

Олександр Лукашенко на виступі в Гродно БЕЛТА

Крім цього, Лукашенко заявив, що в світі вистачає і нафти, і природного газу за прийнятними цінами. Розповів він і про недавню розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, в якому вони домовилися про експорт білоруської продукції в Китай.

"Вони дуже оцінили нашу підтримку по коронавірусу, яку ми надали їм першими на самому початку. Дуже підтримують те, як ми ведемо цю боротьбу з коронавірусом", – заявив Лукашенко.

Також він сказав, що Світовий банк відзначив їх "досвід по боротьбі з COVID-19" і готовий через це дати 300 мільйонів доларів.

"Спочатку ми домовлялися, щоб вони (Всесвітній банк, – ред.) Нам надали підтримку десь $90 млн, зараз подивилися: цікавий досвід Білорусі, дайте нам досвід, ми готові вас профінансувати аж під $300 млн. Це ж надбання всього світу. нехай дивляться, як ми працюємо", – сказав Олександр Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Президент Білорусі Олександр Лукашенко задоволений тим, що його країні не довелося йти на крайні заходи в боротьбі з пандемією COVID-19.