Лукашенко назвав протестувальників у Білорусі "безробітними з кримінальним минулим". Відео

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що основу громадян, які нині протестують у країні, становлять люди безробітні та з кримінальним минулим.

Він закликав білорусів знайти роботу і навіть пригрозив покаранням тим, хто видаватиме підроблені документи про працевлаштування. Про це глава держави сказав на нараді через масові протести (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Основа всіх цих так званих протестувальників – люди з кримінальним минулим і сьогодні безробітні. Немає роботи – значить гуляй, дядьку, вулицями і проспектами", – висловився Лукашенко.

Він анонсував вивчення справ усіх безробітних білорусів, які хочуть мати роботу й отримувати зарплату. Їм, відповідно, мають запропонувати ті чи інші посади. Тих же громадян, які приєдналися до загальнонаціонального страйку на фоні протестів, він закликав влаштуватися на роботу.

"Я по-доброму прошу й попереджаю всіх: влаштуватися на роботу тим, хто не працює. І хочу попередити деяких наших, м'яко кажучи, буржуазних громадян: не дай боже хтось комусь видаватиме липові довідки про працевлаштування. Все повинно бути чесно і порядно", – пригрозив Лукашенко, який зі скандалом ушосте став главою держави.

(Джерело відео: канал "24 Беларусь")

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 серпня глава Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду через масові протести, які сколихнули країну після виборів президента. Головними завданнями він назвав забезпечення безпеки громадян і захист конституційного ладу.