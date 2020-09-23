Лукашенко назвав "поганню" білорусів і заявив, що "схиляється" перед силовиками за їх розгін

Дар'я Дурова Світ 23:34, 23.09.2020 Оновлено: 23:47, 23.09.2020

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав поганню громадян, які протестують проти його режиму.

Така заява політика прозвучала під час його виступу перед силовиками після церемонії інавгурації 23 вересня. Фрагмент виступу опублікувало "МБХ Медіа" в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лукашенко подякував правоохоронцям, що місяць тому вони зупинили в Мінську "цю погань".

"Вам, хлопці в погонах, як уособлення нашої армії, як представники всіх тих хлопців, які місяць тому зупинили на наших чистих, затишних [вулицях] міста Мінська цю погань... Я схиляюся перед вами і висловлюю вам щиру подяку. Держава цього ніколи не повинна забути. Спасибі", – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, масові акції протесту тривають по всій Білорусі з 9 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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