Лукашенко назвав опозицію "чорною сотнею" і пообіцяв їй мітли та лопати

Олександр Лукашенко, який перебуває на посту президента Білорусі 5 термінів поспіль, заявив, що готовий забезпечити представників опозиції, які, за його словами, збираються "захопити владу", мітлами і лопатами.

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки в середу, 19 серпня. Лукашенко заявив, що в країні нібито створена "чорна сотня для передання влади".

"Я вже про це говорив: створена так звана чорна сотня для прийому, передання влади. Так званий штаб опозиції. Що дивно, там уже вишикувалися в черги і ділять портфелі. Я хочу сказати: шановні чорносотенці, в країні немає такої кількості портфелів, скільки вас стоїть у черзі. Мітли та лопати в нас є. Ми забезпечимо", – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів президента країни. За чинного главу Олександра Лукашенка нібито проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську – 10,1%.

Водночас у штабі Тихановської заявили, що вона має намір оголосити себе новим президентом держави.

Сама Тихановська заявила, що планує створити в Білорусі координаційну раду для забезпечення трансферу влади. Напередодні в її штабі заявили про готовність до переговорів про відхід Лукашенка з поста президента країни.

Сам Лукашенко на мітингу в Мінську 16 серпня заявив, що вибори відбулися, і пригрозив, що білоруси будуть "стояти на колінах", якщо "втратять" його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко звинуватив опозицію в захопленні влади в країні, назвавши її "нацистами", і пригрозив "остудити деякі гарячі голови".