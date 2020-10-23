Лукашенко назвав нові "антиковідні ліки"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав сир ліками від коронавірусу.

Такою заявою він відзначився під час візиту в Мінську область, де відвідав "Слуцький сироробний комбінат". Фрагмент відео було опубліковано в п'ятницю, 23 жовтня, в Telegram-каналі "Пул першого".

"Купа журналістів, де тільки поїсти. Ну правильно, сири – це антиковідні хороші ліки", – сказав Лукашенко представникам ЗМІ.

Зазначимо, що раніше Лукашенко не раз роздавав "народні поради" про лікування коронавірусу. Він стверджував, що від COVID-19 можна нібито захиститися за допомогою сауни, алкоголю та фізичної роботи в полі.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, станом на 23 жовтня в Білорусі зафіксовано понад 90 тисяч випадків коронавірусу і 945 летальних випадків.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лукашенко домовився з главою РФ Володимиром Путіним про участь своїх громадян у випробуваннях російської вакцини від коронавірусу.