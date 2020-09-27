Лукашенко назвав Макрона незрілим політиком і залякав проблемою з дружиною

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав голові Франції Еммануелю Макрона зайнятися внутрішніми проблемами його країни і не лізти в справи білорусів, інакше будуть проблеми.

Таке відповідь в пресслужбі Лукашенка дали у відповідь на заяви Макрона про те, що "президент" Білорусі має добровільно залишити свій пост, передає "Белта".

"Як президент країни, виходячи з принципів самого пана Макрона (закладених в його заяві-заклику піти у відставку) хочу сказати, що сам президент Франції, дотримуючись власної логіці, мав би піти у відставку ще два роки тому – коли на вулиці Парижа тільки почали виходити "жовті жилети", – йдеться в повідомленні.

Також Лукашенко згадав про "проблеми Франції" з рухом Black Lives Matter і мусульманські протести в Марселі та Ліоні.

Крім того, незаконний президент дав пораду Макрону "поменше дивитися по сторонам" і займатися внутрішніми справами Франції.

"І нарешті, як людина хочу відзначити, що як здається нам тут, в Білорусі, Еммануель Макрон занадто багато уваги приділяє одному з екскандидатів у президенти Білорусі. З урахуванням того, що цей екскандидат – дама, французький лідер ризикує до внутрішніх проблемам Франції отримати ще й особисті – у себе вдома", – висловився Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Франції Емманюель Макрон висловив переконання, що нелегітимному президенту Білорусі Олександру Лукашенку потрібно добровільно піти з посади.

Раніше Макрон закликав Європейський Союз підтримати мирні протести громадян Білорусі.