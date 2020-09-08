Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив, що за протестами в країні стоять США.

Про це Лукашенко розповів в інтерв'ю в ефірі пропагандистського російського ТБ, передає телеграм-канал "RT".

"Тому що – а як ви протистоїте телеграм-каналам? У вас є можливість блокувати ці телеграм-канали? Ні у кого немає, навіть у тих, хто всю цю павутину придумав. Американці. Ви ж бачите, що там діється. І телеграм- канали там грають провідну роль. Але цю історію – це вони затіяли, вони це починали, і до того ж давно", – висловився він.

За словами Лукашенка, після Білорусі політичну кризу очікує і Росію.

"Якщо ви думаєте, що багата Росія з цим впорається, помиляєтеся. Я розмовляв з багатьма президентами, зі своїм старшим другом Путіним, я його попередив: цьому протистояти не можна ... У вас теж скоро певні політичні події, а може бути, і на рівному місці . Знаєте, ми до чого прийшли разом з російським істеблішментом і керівництвом? Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступна буде Росія", – говорив він.

Додамо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами. Після проведення виборів в країні почалися масові мітинги проти результатів голосування.

Лукашенко назвав "американців" винними в протестах у Білорусі Скріншот

Лукашенко назвав "американців" винними в протестах у Білорусі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко розповів, що з'явився з автоматом під час протестів, так як він готувався "захищати країну до кінця".

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