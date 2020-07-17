Лукашенко натякнув на розрив "дружби" з Росією та поставив Путіну умову

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що союзи, збудовані на нерівноправній основі, недовговічні.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним. Президент закликав Москву вибудовувати рівноправний союз, передає "Белта".

"Будувати ми наші союзні відносини повинні виключно на рівноправній основі. Я як історик добре розумію і вивчав цю тему дуже уважно. Союзи, побудовані нема на рівноправній основі, не існує довго", – зазначив білоруський президент.

Також Лукашенко торкнувся теми захоплення інших територій, уточнивши, що зараз не середньовіччя і не можна силою приєднувати до себе інші країни.

"І у Росії своїх земель вистачає, якщо говорити про Росію. Але якщо хтось мислить за межами нашої країни з іншого боку такими речами і поняттями, я думаю, життя його недовговічна", – зазначив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна залишилася єдиним союзником Росії, якого та дуже боїться втратити.