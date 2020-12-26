Вчора, 25 грудня, президент Білорусі Олександр Лукашенко, в ході свого візиту в Міську дитячу інфекційну клінічну лікарню Мінська зробив краньо українофобський заяву. Так, президент Білорусі, коментуючи затримання "терористичної групи" Миколи Автуховіча зазначив, що дана група нібито везла зброю через Україну "тоннами".

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Дословно: "Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши их не накрыли, ох нам бы Новый год был…"

Стоит отметить, что с августа этого года Александр Лукашенко неоднократно отмечался весьма абсурдными заявлениями, в которых Украине уделялось не последнее, а одно из ведущих мест. Тут стоит вспомнить и про причастность Украины к беларуским протестам, и про угрозу от неких украинских радикалов стабильности в РБ, а теперь уже президент Беларуси называет Украину чуть ли не транзитной страной для неконтролируемых поставок оружия через границу.

При этом Лукашенко перечит самому же себе, ведь украино-белорусская граница закрыта с 31 октября, согласно решению Минска. А потому, какие тонны оружия из Украины?

Стоит отметить, что на заявление Александра Лукашенко довольно оперативно отреагировал МИД Украины. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, отметил, что слова президента РБ не соответствуют действительности, а четко вписываются в политику Лукашенко по запугиванию беларуского народа.

От себя дополню, что эта политика запугивания один в один идентична той, которую в своё время в отношении Украины масштабно проводила в своём информационном пространстве Россия, рисуя из украинцев террористическое общество наподобие ИГИЛ, представляющее угрозу соседям.

А сегодня заявление Александра Лукашенко о якобы "тоннах оружия" из Украины опроверг спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, отметивший, что Беларусь пытается манипулировать темой контрабанды оружия из Украины, хотя никаких фактических подтверждений этому нет.

Но всё же, что заставило Александра Лукашенко, лихорадочно держащегося за власть и заигрывающего со своим потенциальным палачом – Россией, настолько агрессировать в сторону Украины?

Дело в том, что в Кремле, курирующем протестные настроения в Беларуси и придерживающем Лукашенко как отработанный материал, намерены провести смену власти несколько иным путём, нежели планировалось год назад, когда создавалась сеть карманных оппозиционеров.

В настоящее время в Беларуси уже запущен проект партии “Право народа”, козырем которой станет культивация нарратива о парламентско-президентской республике, приватизации предприятий государственного сектора, а так же повсеместной свободе слова.

Полноценное становление проекта произойдёт к концу весны началу лета 2021 года и тогда Александр Лукашенко будет слит уже политической силой с куда более серьезным фундаментом, чем когорта оппозиционеров из видоблогера, куховарки, IT-шника и банкира. Но за этот период, примерно до полугода, Лукашенко будет всячески демонстрировать свою лояльность Москве, в том числе посредством создания информационных посылов против потенциальных антагонистов РФ. В частности – Украины.

Спецслужбам Беларуси прекрасно известны основные нарративы российской пропаганды, которые используются против стран Запада и Украины, а потому и не удивительно, что Лукашенко им вторит.

Вот только трясущийся за власть Григорович не понимает, что в Москве на его счёт уже давно всё решено и своими конвульсиями он лишний раз себя обнуляет как политическую фигуру и никак иначе.