Лукашенко наказав вжити "найжорсткіших заходів" для захисту Білорусі

Олександр Лукашенко, який обіймав посаду президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив, що проти країни нібито використовують "сценарій кольорових революцій". Він закликав міністра оборони вжити "найжорсткіших заходів" для захисту країни.

Так, під час відвідин військового полігону під Гродно 22 серпня, Лукашенко зазначив, що нібито особливістю ситуації, яка склалася в Білорусі, є використання зовнішнього фактора, передає "Белта".

"Все зрозуміло. Як ми і припускали, все йде за планом кольорових революцій з порушенням внутрішньополітичної ситуації в країні. Оригінальність і особливість ситуації полягає в тому, що підключений зовнішній фактор, що буває не завжди. Зазвичай вони розкручують всередині, скидають чинну владу. Але оскільки влада у нас на місці, жорстко опирається і не тільки чинить опір, але і контролює ситуацію, підключили зовнішній фактор", – сказав Лукашенко.

Він доручив міністру оборони і командувачу Західним оперативним командуванням докласти всіх зусиль, щоб "захистити насамперед західну перлину Білорусі з центром у Гродно".

"Із вжиттям найжорсткіших заходів щодо захисту територіальної цілісності нашої країни", – наголосив він.

На переконання політика, його опоненти нібито хочуть "розосередити сили білоруських військових і правоохоронців, відвернути від внутрішньої ситуації та напружити на зовнішньому кордоні". Він додав, що одночасно з цим відбувається "активізація протестних настроїв і бандитизму в суспільстві".

"Ви бачите, що вони вже тягнуть сюди "альтернативного президента", роблять це всерйоз, оскільки сиплються заяви західних держав про фінансування, підтримки. Військова підтримка в наявності – пересування військ НАТО до кордонів. Вони все рухають до того, щоб затягнути сюди нібито нового президента. Він звертається до західних держав, в даному разі НАТО, з метою захисту населення. Вони вводять війська – і на Білорусі можна поставити хрест", – заявив Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що протестам у його країні могли посприяти США. Водночас запевнив, нібито найближчими днями "зможе вирішити проблему" із ситуацією у республіці.