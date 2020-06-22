Лукашенко наказав військовим захистити суверенітет Білорусі, щоб "не надягти лапті"

Світ 15:29, 22.06.2020 Оновлено: 16:18, 22.06.2020

Першочерговим завданням армії Білорусі в нинішній ситуації є захист суверенітету та забезпечення безпеки держави.

Як пише "Белта", про це заявив президент країни Олександр Лукашенко під час відвідування 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.

"Ось мій вам наказ. Зробіть усе можливе, щоб захистити суверенітет і забезпечити безпеку нашої держави", – сказав він.

За словами Лукашенка, білоруси не мають "знову піти під батіг і надягти лапті".

"Не повинні нас запрягти у віз і бити, щоб ми, "вилупивши вочі", як в народі кажуть, скакали як скажені й тягнули чужого воза", – додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко розкритикував альянс із Росією, поскаржившись на постійні вимоги президента РФ Володимира Путіна.

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