Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країну не пускатимуть громадян, які виїхали за кордон після попередження влади про пандемію нового коронавірусу COVID-19.

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Таку заяву глава Білорусі зробив на нараді в Палаці незалежності, передає "Белта". Лукашенко запропонував білорусам залишатися там, куди вони поїхали (щоб подивитися відео наради, поскрольте новину вниз).

"Ми вже гамором кричимо: не їдьте за кордон, побудьте вдома. Ні, все одно пруть за цей кордон. Тим, хто виїхав після наших попереджень, – жодних чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди виїхали.

Бродять, ходять туди-сюди, а ми їх зустрічаємо і всіх перевіряємо. Треба дати команду прикордонникам: хочеш піти в Польщу – пішов туди і сиди там", – сказав він.

Олександр Лукашенко Колаж

Президент також зажадав від керівників держорганів розібратися з поверненням білорусів з Індії. Багато жителів країни, як пояснив Лукашенко, купили квитки на російські рейси через Москву, але їх не пускають на борт.

"Наші білоруси, які знаходяться на відпочинку в Індії, взяли квитки на зворотний рейс на російські літаки, але їх просто випихають із салону літака, не беруть на борт.

Тому давайте розглянемо це питання не просто спрощено "ми пошлемо чартер і заберемо". У людини є квиток, людину треба доставити туди, куди в неї квиток. Там квитки до Москви, а з Москви вже будемо думати, як забирати наших людей. Так, ми можемо забрати з Індії, але хто буде компенсувати людині ці квитки, і чартерам за польоти", – сказав Лукашенко.

Як писав OBOZREVATEL, українці відреагували на заяву Лукашенка двояко, деякі підтримали лідера Білорусі, тоді як багато хто вважає, що правильно діє в період пандемії президент України Володимир Зеленський.

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