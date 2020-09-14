Лукашенко на зустрічі з Путіним знову назвав його "старшим братом". Відео

Олександр Лукашенко, який п'ять термінів поспіль обіймав посаду президента Білорусі, знову назвав російського лідера Володимира Путіна "старшим братом".

На зустрічі 14 вересня в Сочі він заявив про необхідність двом країнам триматися якомога тісніше (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"А ці події (протести проти результатів виборів президента) показали, що нам треба тісніше триматися зі нашим старшим братом і співпрацювати з усіх питань, в тому числі і економіці", – сказав Лукашенко.

Він додав, що "в основі відносин лежить економіка і білоруси завжди дотримувалися цієї лінії".

У соцмережах висміяли цей момент і змонтували кадри з фрагментом з російського фільму "Брат".

(Відео – Telegram Kotsnews)

Також в мережі висміяли фото, опубліковане після зустрічі Лукашенко і Путіна, на якому останній сидить, прикривши обличчя долонею.

"Лукашенко розповідає Путіна, як дійшов до такого життя", – підписав знімок журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

Користувачі стали публікувати фотожаби на нього.

Нагадаємо, що на початку серпня, ще до виборів, в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону Олександр Лукашенко назвав Путіна "старшим братом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко і Путін на зустрічі 14 вересня домовилися про надання Білорусі кредиту на $ 1,5 млрд.

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