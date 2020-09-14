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Лукашенко на зустрічі з Путіним знову назвав його "старшим братом". Відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
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Лукашенко заявив про необхідність триматися якомога тісніше зі 'старшим братом'

Олександр Лукашенко, який п'ять термінів поспіль обіймав посаду президента Білорусі, знову назвав російського лідера Володимира Путіна "старшим братом".

На зустрічі 14 вересня в Сочі він заявив про необхідність двом країнам триматися якомога тісніше (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"А ці події (протести проти результатів виборів президента) показали, що нам треба тісніше триматися зі нашим старшим братом і співпрацювати з усіх питань, в тому числі і економіці", – сказав Лукашенко.

Він додав, що "в основі відносин лежить економіка і білоруси завжди дотримувалися цієї лінії".

У соцмережах висміяли цей момент і змонтували кадри з фрагментом з російського фільму "Брат".

(Відео – Telegram Kotsnews)

Також в мережі висміяли фото, опубліковане після зустрічі Лукашенко і Путіна, на якому останній сидить, прикривши обличчя долонею.

"Лукашенко розповідає Путіна, як дійшов до такого життя", – підписав знімок журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

Оригінальна фото із зустрічі Лукашенка і Путіна.

Користувачі стали публікувати фотожаби на нього.

Реакція мережі на фото з Путіним.
У мережі бурхливо відреагували на фото Лукашенка і Путіна.
Лукашенка висміяли в мережі за фото з Путіним.

Нагадаємо, що на початку серпня, ще до виборів, в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону Олександр Лукашенко назвав Путіна "старшим братом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко і Путін на зустрічі 14 вересня домовилися про надання Білорусі кредиту на $ 1,5 млрд.

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БілорусьОлександр ЛукашенкоВолодимир Путін
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