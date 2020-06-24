Лукашенко на параді не став поруч з Путіним, той "помстився" синові. Відео

Гліб Іванов Світ 13:02, 24.06.2020 Оновлено: 13:57, 24.06.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час параду в Кремлі 24 червня відмовився ставати поруч з російським президентом Володимиром Путіним під час покладання квітів.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі "Политика Страны". На ньому видно, що Лукашенко пройшов повз Путіна, і став поруч з президентом Казахстану Касимом Токаєвим, незважаючи на те, що поруч з Путіним було вільне місце (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Разом з тим, в мережі також з'явилося відео, на якому видно, що Путін не привітався з сином Лукашенка Миколою, який також був присутній на параді. Лукашенко-молодший стояв в одному ряду з ветеранами війни в той час, як російський президент вітався на трибуні з кожним з них. На кадрах зафіксовано, що Путін потиснув руки військовим, і пройшов повз Миколи Лукашенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня прибули всього сім президентів іноземних держав.

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