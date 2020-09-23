Лукашенко на інавгурації клявся у вірності та говорив про диявола

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко під час інавгурації 23 вересня сказав, що вступає на посаду з почуттям гордості за білорусів, які протистояли "диявольському" впливу.

За словами Лукашенка, під час виборів президента громадяни країни "захищали цінності, мирне життя, суверенітет і незалежність", передає БЕЛТА.

"У цей урочистий день президент дає клятву на вірність Батьківщині і народу з особливим почуттям. В ньому дуже багато гордості за білорусів, які з честю пройшли випробування на міцність, перш за все, своїх переконань. День вступу на посаду президента – це день нашої з вами перемоги, переконливоїта доленосної", – говорив він.

На думку Лукашенка, 2020 рік увійде в історію Білорусі як емоційний період. Він зазначив, що йому вдалося протистояти "кольоровій революції".

"Ми опинилися в числі дуже небагатьох – навіть, може бути, єдині, – де "кольорова революція" не відбулася. І це вибір білорусів, які ні в якому разі не хочуть втратити країну", – висловився він.

Незаконно обраний президент підкреслив, що незважаючи на "диявольськи витончені підштовхування ззовні", білоруси зберегли повагу один до одного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня, незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко провів свою інавгурацію.