Лукашенко: можливо, я трохи пересидів, але просто так не піду

Вікторія Довгань Світ 14:30, 8.09.2020 Оновлено: 14:30, 8.09.2020

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив, що не має наміру відмовлятися від влади. Нібито лише він може зберегти країну.

Його позицію процитував в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" журналіст Євген Рожков, який брав інтерв'ю у політика.

"Так, можливо, я трохи пересидів. Можливо, мене показують не тільки з телевізора, але з праски і чайника. Але тільки я зараз можу захистити Білорусь", – навів він слова Лукашенка.

Зі свого боку головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян опублікував на своєму Telegram-каналі ще одну скандальну цитату з інтерв'ю Лукашенка.

"Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. Просто так все це не покину. До того ж, якщо я піду, моїх прихильників будуть різати!" – висловився політик, легітимність переобрання на шостий термін якого поставили під сумнів громадськість і спостерігачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Лукашенко дав велике інтерв'ю топовим російським пропагандистам Маргариті Симоньян, Антону Верницькому, Євгену Рожкову і Роману Бабаяну.

  • Примітно, що бесіда з рупорами Кремля ніде не транслювалася. Зустріч відбулася у Мінську в Палаці Незалежності.

  • В інтерв'ю Лукашенко серед іншого прокоментував ситуацію зі зникненням членкині Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової. Він заявив, що жінка нібито хотіла втекти в Україну до сестри.

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