Ультиматуми Лукашенка, Тихановська на чолі протестів і допомога Путіна: чи зможуть білоруси повалити 26-річний режим

У кінці минулого тижня держави Європейського Союзу погодилися, що не прийматимуть офіційні "результати" президентських виборів у Білорусі, оголошені ЦВК. Вони вимагають проведення нового голосування. Водночас президент Олександр Лукашенко звернувся по допомогу до Росії, мовляв, небезпека через протести загрожує не тільки Білорусі, але й Союзній державі загалом.

Чи допоможе Путін Лукашенкові утриматися при владі і чи буде російська армія протистояти білорусам в їхньому бажанні перемогти режим – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде"

Масові протести в Білорусі через фальсифікації на президентських виборах проходять уже дев'ятий день поспіль. Згідно з даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів, це майже 5 млн виборців. В його основної суперниці Світлани Тихановської – 10,1%.

Однак білоруси й опозиціонери стверджують зворотне: вибори тотально сфальсифіковані, а в першому турі насправді перемогла Тихановська, щонайменше з результатом у 55%. З мирними акціями на вулиці білоруських міст уже дев'ятий день поспіль виходять сотні тисяч людей. Мітингувальників підтримали тисячі працівників головних промислових підприємств країни, оголосивши загальнореспубліканський страйк із закликом провести нові і чесні вибори.

На знак протесту проти дій влади з державних телеканалів звільняються співробітники. Лукашенко назвав усі ці акції "ножем у спину" влади, а під час спілкування з працівниками МЗКТ у понеділок 17 серпня, заявив, що не збирається проводити нові вибори: "Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Виборів не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗу, ні БелАЗу, за пів року ми знищимо все. Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде".

Але через кілька годин після цього з'явилася його нова заява, в якій він уже закликав перерозподілити владні повноваження в країні через конституційний процес, "але не під тиском і не через вулицю".

Тим часом Світлана Тихановська запевнила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка. А опозиція в особі недопущеного до виборів Валерія Цепкала додала: вони готові вести діалог з Олександром Лукашенко про його особисту недоторканність і членів його сім'ї в разі мирного передання влади.

"Литва пропонувала варіант повернутися до дореформованої Конституції 1994 року, яку Лукашенко змінив у 96-му, але очевидно, що всі переговори мають проходити без нього. Він не людина слова, що й показує його досвід 26 років при владі. Протести не зупиняються. Людей на вулицях тотальна більшість. І яким буде механізм переговорів... Без посередників дуже складно щось робити, а лідерів-то немає. Люди довірили інструмент зміни влади Світлані Тихановській. Тому вона має виступати якимось посередником або перемовником", – зазначила в коментарі OBOZREVATEL білоруська політологиня Наталія Василевич.

Лукашенко телефонував Путіну двічі

За минулі вихідні Лукашенко зателефонував Путіну двічі, після чого запевнив, що Росія за першого запиту білоруської влади надасть "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі" в разі зовнішніх військових загроз. Російська сторона підтвердила готовність надати необхідне сприяння у розв'язанні проблем, що виникли на основі принципів Договору про створення Союзної держави.

Але частина опитаних OBOZREVATEL політологів запевнила, що не все так однозначно, а сам Путін може побоятися вводити російську армію на територію Білорусі та анексувати її за кримським сценарієм. Його влаштує гібридний варіант.

"Навряд чи Путін, на відміну від того, що говорить Лукашенком, ризикне ввести російські війська на територію Білорусі. Він навіть в Україні собі не дозволив цього зробити. Він не захоче явно і відкрито проводити анексію за кримським сценарієм, а вважатиме за краще варіант гібридний. Росія вводить миротворців, нібито для підтримки порядку, Лукашенко відсувається від влади, а на перше місце виводить якусь воскову фігуру. Тоді буде задоволений запит людей, які вимагають, щоби він пішов, а путінська Росія виступає як ООН. Це оптимальний варіант для Путіна, який дасть змогу йому відповідати на європейську критику, що ось Росія, як ОБСЄ, ввела свої сили в кризову точку", – зазначив OBOZREVATEL провідний російський політолог Дмитро Орєшкін.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко РБК

Водночас він не впевнений, що такий варіант влаштує самого Лукашенка, який не один раз стверджував, що з влади піти не може: "Незважаючи на багатотисячні протести і масові страйки по всій країні, Лукашенко буде триматися. Поки силовики, генерали і державна преса йому лояльні – він не піде. Але як тільки вони покажуть, що сумніваються або стануть переходити на бік народу – Лукашенко або ж ганебно втече, або проситиме Путіна ввести війська. Поки він ще не вичерпав своїх політичних ресурсів".

"Олександр Григорович щиро не розуміє, що йому ось-ось доведеться бігти. Що зробиш? Влада – підступна штука", – додав Станіслав Бєлковський.

"Можливо, Путін домовився з Лукашенком хоча б тому, що градус на російських телеканалах різко виріс. Поки що поліційна техніка рухається в бік Мінська. Водночас очевидна перевага чисельності мітингів опозиції, щораз більший страйк і регіональна влада в Білорусі, яка захиталася, ставлять питання руба: зважаться протестувальники на захоплення центральних органів влади чи чекатимуть, коли президент сам розсмокчеться?" – уточнив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

ЄС таки обговорить ситуацію в Білорусі

Тим часом Європейський Союз, незважаючи на сезон відпусток, таки вирішив скликати позачергову відеоконференцію лідерів держав для обговорення ситуації в Білорусі. На думку глави Європейської ради Шарля Мішеля, "народ Білорусі має право ухвалювати рішення про своє майбутнє і вільно вибирати свого лідера. Не можна допускати насильства над протестувальниками, воно неприйнятне".