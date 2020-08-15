Лукашенко множить собі проблеми і відступає, – Сазонов

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, обравши шлях силового придушення протестів у країні, пішов хибним сценарієм.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив блогер і журналіст Кирило Сазонов. "Лукашенко просто множить собі проблеми. Побивши одну людину на очах інших, він отримує на її місце чотирьох супротивників", – заявив він.

"Побили старого – "це міг бути мій батько" – і приходять ще 10. Побили дівчину – хтось бачить в ній свою дівчину, хтось свою дочку або сестру. І приходить купа молодих людей, які не згодні жити в країні, де такі правила гри", – продовжив блогер.

На його думку, звільнення затриманих учасників протесту є спробою компромісу Лукашенка. "Це вимушений достроковий відступ", – сказав Сазонов.

За його оцінками, підсумок маршу свободи, який призначений в Білорусі на неділю, 16 серпня, безпосередньо залежить від кількості його учасників.

"Якщо вийде тисяча осіб, їх можуть розігнати. Якщо вийде 10 чоловік, їх більше ніхто ніколи не побачить. Якщо вийде 100 тисяч чоловік, вони пройдуть, як хочуть, де хочуть, зупиняться настільки, наскільки захочуть. Питання не в тому, чи готовий Лукашенко з ними говорити, а в тому, чи готові вони говорити з Лукашенком", – підкреслив журналіст.

У цьому контексті він нагадав про події Революції Гідності в Україні. "Коли на Майдані було 1,5 тисячі студентів, "Беркут" їх жорстоко розігнав. Коли вийшло 100 тисяч – ні "Беркута", ні Януковича".

Як писав OBOZREVATEL, опозиціонерка Світлана Тихановська заявила про намір створити в Білорусі Координаційну раду для забезпечення трансферу влади. 14 серпня Тихановська виступила з новим відеозверненням з закликом зупинити насильство білоруської влади проти учасників протесту.