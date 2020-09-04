Лукашенко – міцний горішок: в мережі висміяли злиті переговори щодо Навального. Фото
У мережі висміяли злитий в Білорусі аудіозапис, на якому нібито зафіксовано переговори між "представниками Німеччини і Польщі".
Розмова на ній ведеться про російського опозиційного політика Олексія Навального, який був отруєний і перебуває в берлінській клініці. Учасники переговорів також обговорювали ситуацію в Білорусі. Зокрема, йдеться про те, що президент Олександр Лукашенко виявився "міцним горішком" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Саме це і викликало найбільше фотожаб в мережі. Білоруського лідера почали порівнювати з героєм Брюса Вілліса у фільмі "Міцний горішок", а також іронізувати з приводу того, що справжність оприлюдненого запису викликає великі сумніви.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перехоплені переговори між "представниками Німеччини і Польщі" були оприлюднені 4 вересня.
Нагадаємо, що Олександр Лукашенко назвав фальсифікацією озвучену канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною "Новачок".
Він зазначив, що Мінськ перехопив переговори Берліна і Варшави до офіційної заяви Меркель.