Лукашенко – міцний горішок: в мережі висміяли злиті переговори щодо Навального. Фото

У мережі висміяли злитий в Білорусі аудіозапис, на якому нібито зафіксовано переговори між "представниками Німеччини і Польщі".

Розмова на ній ведеться про російського опозиційного політика Олексія Навального, який був отруєний і перебуває в берлінській клініці. Учасники переговорів також обговорювали ситуацію в Білорусі. Зокрема, йдеться про те, що президент Олександр Лукашенко виявився "міцним горішком" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Реакція мережі на злитий запис переговорів

Саме це і викликало найбільше фотожаб в мережі. Білоруського лідера почали порівнювати з героєм Брюса Вілліса у фільмі "Міцний горішок", а також іронізувати з приводу того, що справжність оприлюдненого запису викликає великі сумніви.

У мережі пожартували про спецслужби Білорусі

У мережі жартують про те, як саме прослуховували переговори

У мережі вважають, що постановка із записом заслуговує на "Золоту малину"

Реакція мережі на слив переговорів про Навального

Об'єктом насмішок стала фраза про те, що Лукашенко "міцний горішок"

Реакція на фразу про "міцного горішка"

У мережі пожартували й про вуса Лукашенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, перехоплені переговори між "представниками Німеччини і Польщі" були оприлюднені 4 вересня.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко назвав фальсифікацією озвучену канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною "Новачок".

Він зазначив, що Мінськ перехопив переговори Берліна і Варшави до офіційної заяви Меркель.