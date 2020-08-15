Лукашенко – країнам ЄС: у себе порядок наведіть, ми країну не віддамо

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що влада "утримає ситуацію" і країну "нікому не віддадуть".

Про це він сказав 15 серпня на нараді в Міністерстві оборони, передає TUT.BY. Політик відмовився від посередництва західних країн.

"У нас є нормальний уряд, створений за Конституцією. Нам не потрібні жодні закордонні уряди, жодні посередники. Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви в себе порядок наведіть", – сказав президент.

Лукашенко стверджує, що ситуацію в країні та суспільство "продовжують розгойдувати". "Добралися до трудових колективів. Я вже багато разів говорив про це. Просто хочу вкотре сказати, що з цього нічого не вийде", – вважає політик.

"Я не хочу сказати, що є місце для якоїсь благодушності, заспокоєності. Ні, ми ніколи не заспокоювалися. Ви знаєте, життя наше таке і доля, що ми, перебуваючи в центрі Європи, завжди повинні бути готовими вчасно відповісти на будь-які виклики", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: