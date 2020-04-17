Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні справляються з ситуацією, викликаною поширенням коронавірусу "своїм обраним шляхом" і нібито вже "маленький промінчик надії з'явився".

Про це повідомляє "БЕЛТА". За його словами, за кордоном Білорусь критикують за вжиті заходи у боротьбі з коронавірусом і відсутність карантину, але не знають, що відбувається в країні.

"Щоб іти шляхом Білорусі, треба мати систему. А систему, навіть у пострадянських республіках, крім нас, зруйнували повністю. Інфекційні лікарні знищили, фахівці роз'їхалися, мікробіологів, вірусологів, епідеміологів ніхто не готував. Тепер пожинають плоди. І в нас камені кидають", – сказав він.

Лукашенко наголосив, що незважаючи на пандемію коронавірусу, необхідно займатися економікою.

"Дивіться економіку, щоб у нас не завалилося виробництво. Те ж саме стосується і сільського господарства. Пневмонія піде, а хлібець-то потрібен. Я навіть не турбуюся за село. Ми спрацюємо", – додав він.

Відзначимо, за останню добу, 17 квітня, в країні зафіксовано рекордну кількість хворих на COVID-19 – 575 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав пандемію COVID-19 гарним уроком для людей зі шкідливими звичками – наркоманів і курців.