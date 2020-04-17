Головна Новини
18 квітня • оновлено в 00:30
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Лукашенко їдко пояснив, чому не вводить карантин

1.8т
Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні справляються з ситуацією, викликаною поширенням коронавірусу "своїм обраним шляхом" і нібито вже "маленький промінчик надії з'явився".

Про це повідомляє "БЕЛТА". За його словами, за кордоном Білорусь критикують за вжиті заходи у боротьбі з коронавірусом і відсутність карантину, але не знають, що відбувається в країні.

"Щоб іти шляхом Білорусі, треба мати систему. А систему, навіть у пострадянських республіках, крім нас, зруйнували повністю. Інфекційні лікарні знищили, фахівці роз'їхалися, мікробіологів, вірусологів, епідеміологів ніхто не готував. Тепер пожинають плоди. І в нас камені кидають", – сказав він.

"Пневмонія піде, а хлібець-то потрібен": Лукашенко їдко пояснив, чому не вводить карантин

Лукашенко наголосив, що незважаючи на пандемію коронавірусу, необхідно займатися економікою.

"Дивіться економіку, щоб у нас не завалилося виробництво. Те ж саме стосується і сільського господарства. Пневмонія піде, а хлібець-то потрібен. Я навіть не турбуюся за село. Ми спрацюємо", – додав він.

Відзначимо, за останню добу, 17 квітня, в країні зафіксовано рекордну кількість хворих на COVID-19 – 575 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав пандемію COVID-19 гарним уроком для людей зі шкідливими звичками – наркоманів і курців.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
3
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Хубло тоже так думал, но нефть уже никому не нужна. Проводит сейчас пенсионную реформу на срасии
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4662.

    Вилікувалися: 246. Померли: 125.

  • У світі захворіли більше 2,2 мільйонів осіб, загинули – понад 150 тисяч.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

  • Польща вирішила вийти з карантину: що дозволять в першу чергу.

  • Зеленський попередив, що 10% всього населення України можуть захворіти COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги