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9 лютого • оновлено в 03:20
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Ігар Тишкевич
Ігар Тишкевич
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Лукашенко и Путин: снова не договорились. Дальше война?

24.3т
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Очередные переговоры Лукашенко и Путина закончились ничем. Поездка в Сочи, анонсированная как "момент истины", таковым и стал. Стороны продемонстрировали неуступчивость. Беларусь не желает выполнять российские требования по интеграции. Россия давит нефтегазовой дубинкой. Сам визит был полон знаков. Лукашенко отказался есть "кашу Путина", рассказал новому российскому премьеру о "пакостях минувших лет" из беларуско-российских отношений и, наконец, покинул Сочи без заявлений для прессы.

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Позже, господин Козак заявил о единственном результате - условия покупки газа Беларусью будут "на уровне 2019 года". То есть по 127 долларов на "входе". Год назад это было выгодно. Сегодня, когда цена газа на рынке ЕС - то есть "на выходе" с транзита через Беларусь или Украину - 137, это уже уровень цен, выше мировых. Но по данному направлению, в отличие от нефти, поле манёвра Минска ограниченно.

Одним словом, Беларусь будет в ближайшее время искать альтернативную нефть и, кроме всего прочего газ. Помочь в последнем могут Литва (уже заявила про намерение), Польша, Турция и Катар. При этом, если говорить о Польше и Литве, вновь возникает "тень США", поскольку через свои LNG терминалы они импортируют газ, принадлежащий американским компаниям.

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Таким образом в ближайшее время беларуская внешняя политика активизируется на западном и южном направлении. Россия со своей стороны, попытается оказать информационное и политическое влияние. Тем более, что в 2020 году в Республике Беларусь пройдут президентские выборы. Не исключено, что у одной из оппозиционных партий появятся денежные, организационные и информационные ресурсы. Либо "из ниоткуда" возникнет новое движение. Как это уже было в 2009-2010 годах.

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Одним словом, будет интересно.

А, если рассуждать о переговорах, то прийти к какому-то формату документов, пусть даже декларативному, стороны должны. Это важно как для Путина так и для Лукашенко во внутриполитической повестке. Поэтому что-то до мая подпишут. Вопрос лишь в том, что именно - декларации про всё хорошее против всего плохого или будет какая-то конкретика. Если конкретика - вопрос кто выйдет победителем из этой войны нервов. Пока что позиции примерно равны. Путин давит, но Лукашенко упёрся. Да и состояние беларуской экономики уже не такое как в 2013 и уж тем более в 2005 или в 2011 годах.

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Автор
Ігар Тишкевич Ігар Тишкевич
Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Білорусь
Джерело
Джерело: site.ua
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Так кастрюли завидуют Беларуси! И газ дешёвый, и бензин, и электричество! В сравнении с Украиной у них ДАРОМ!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Kuksov Micha:"Так кастрюли завидуют Беларуси! " И все вместе завидуют России, у которой есть такие мыслители, как Вы, Мишико.
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Петрова Ольга, То что они и газ и нефть,дадут это не вопрос.А что придётся Беларуси дать взамен?Вот вопрос,даже вопросище.И что то мне подсказывает,что придётся суверенитетом ( по просту очком) торговать направо и налево,как их южным гордым незалежным суседям
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Завтра? Завтра только бизнес. Пора России прощаться с нахлебниками.
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2 из 3 ответов | показать все
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Кубанский Николай:"Пора России прощаться с нахлебниками." Ну, сколько можно о российских пенсионерах! Уже и пенсионный возраст им продлили, а Вам всё мало.
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Петрова Ольга, что опять пьёшь?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Особенно умиляет вера xoxлов в то, что они пользуются не российским, а европейским газом)))! Когда читаю это от очередной кастрюли, смех разбирает)))! Не уж то они и в самом деле такие тупые и верят в то, что в Словакии обнаружены несметные запасы газа?! Забавно, что если Россия прикроет кран, газа не будет не то что на Украине, но и в самой Словакии!
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2 из 3 ответов | показать все
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Oleg Oleg:"тупые и верят в то, что в Словакии обнаружены несметные запасы газа?! Забавно, что если Россия прикроет кран". Вам забавно, что Россия останется без основного дохода?! Вы русофоб?!
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Evtushenko Olena
Evtushenko Olena
Oleg Oleg, Москва і вся РРФСР сиділа багато років на українському газі з Дашавського родовища, а потім Шебелинського і обіцяла, як тільки введуть в дію Тюменські родовища, побудовані також переважно українцями, завалити / залити / задушити Україну дешевим газом. А тепер Путін розповідає, що годують Україну дешевим газом, благодійники наші. А люди мають коротку пам'ять, багато хто і дійсно вірить у цю Путінську казку.
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