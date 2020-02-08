Очередные переговоры Лукашенко и Путина закончились ничем. Поездка в Сочи, анонсированная как "момент истины", таковым и стал. Стороны продемонстрировали неуступчивость. Беларусь не желает выполнять российские требования по интеграции. Россия давит нефтегазовой дубинкой. Сам визит был полон знаков. Лукашенко отказался есть "кашу Путина", рассказал новому российскому премьеру о "пакостях минувших лет" из беларуско-российских отношений и, наконец, покинул Сочи без заявлений для прессы.

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Позже, господин Козак заявил о единственном результате - условия покупки газа Беларусью будут "на уровне 2019 года". То есть по 127 долларов на "входе". Год назад это было выгодно. Сегодня, когда цена газа на рынке ЕС - то есть "на выходе" с транзита через Беларусь или Украину - 137, это уже уровень цен, выше мировых. Но по данному направлению, в отличие от нефти, поле манёвра Минска ограниченно.

Одним словом, Беларусь будет в ближайшее время искать альтернативную нефть и, кроме всего прочего газ. Помочь в последнем могут Литва (уже заявила про намерение), Польша, Турция и Катар. При этом, если говорить о Польше и Литве, вновь возникает "тень США", поскольку через свои LNG терминалы они импортируют газ, принадлежащий американским компаниям.

Таким образом в ближайшее время беларуская внешняя политика активизируется на западном и южном направлении. Россия со своей стороны, попытается оказать информационное и политическое влияние. Тем более, что в 2020 году в Республике Беларусь пройдут президентские выборы. Не исключено, что у одной из оппозиционных партий появятся денежные, организационные и информационные ресурсы. Либо "из ниоткуда" возникнет новое движение. Как это уже было в 2009-2010 годах.

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Одним словом, будет интересно.

А, если рассуждать о переговорах, то прийти к какому-то формату документов, пусть даже декларативному, стороны должны. Это важно как для Путина так и для Лукашенко во внутриполитической повестке. Поэтому что-то до мая подпишут. Вопрос лишь в том, что именно - декларации про всё хорошее против всего плохого или будет какая-то конкретика. Если конкретика - вопрос кто выйдет победителем из этой войны нервов. Пока что позиции примерно равны. Путин давит, но Лукашенко упёрся. Да и состояние беларуской экономики уже не такое как в 2013 и уж тем более в 2005 или в 2011 годах.

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