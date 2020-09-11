Лукашенко і Путін проведуть "таємну" зустріч у Москві
Олександр Лукашенко, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, зібрався в Росію на "таємні" переговори з Володимиром Путіним.
Вони мають відбутися в понеділок, 14 вересня, без присутності журналістів. Про це з посиланням на прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова повідомляє TUT.by
"Це буде робочий візит, у нього буде спілкування з Путіним. Підписання документів, пресконференція або заяви для преси за підсумками переговорів не плануються", – цитує його видання.
Зазначається, що раніше на зустрічі в Мінську з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним Лукашенко зізнався, нібито під час зустрічі з російським президентом має намір розставити крапки над "i" щодо чутливих питань відносин між країнами.
Тоді як Пєсков додав, що лідери обговорять комплекс торговельно-економічних питань, серед яких – "борги Білорусі, ціни на енергоресурси, інтеграція двох країн".
Видання підкреслює, що після зустрічі двох лідерів, можливо, їхні пресслужби проінформують пресу про основні підсумки переговорів.
Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін ставиться під сумнів не тільки громадськістю, але й спостерігачами на виборах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Путін 30 серпня провів п'яту з початку протестів у Білорусі телефонну розмову з Лукашенком, під час якої привітав його з днем народження і запросив для зустрічі в Москву.
18 серпня в столиці Білорусі Мінську приземлився літак, який нібито належить ФСБ РФ. Цей факт пов'язали із можливим плануванням польоту в країну президента РФ Володимира Путіна.
8 вересня Олександр Лукашенко дав велике інтерв'ю російським топпропагандистам.
У ньому він сказав, що його повалення матиме руйнівні наслідки, мовляв, "якщо Білорусь впаде, наступною буде Росія".