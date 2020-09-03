Лукашенко і голова розвідки РФ звинуватили Україну в протестах у Білорусі

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, знову звинуватив Україну в провокуванні протестів у його країні. Таку ж позицію зайняв і голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін.

Як повідомила пресслужба Лукашенка, він упевнений, що на обстановку в Білорусі в більшій мірі впливають зовнішнє втручання у внутрішні справи країни і управління протестними акціями з-за кордону.

"Воно відбувається з Польщі, Чехії, Литви та України, що нас найбільше насторожує. Ви чули заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова, який вже у відкриту (він взагалі людина дуже стримана в цьому відношенні, обережна) заявив, що відбувається на кордоні" , – висловився Лукашенко.

"Ми реагуємо на будь-які негативні рухи в адресу Білорусі. Для нас найважливіше – не допустити розпалювання в Мінську якоїсь пожежі. Тому що так буває завжди: починається зі столиці й перекидається на всю країну", – додав він.

У той же час скандальний політик висловив подяку російській стороні за підтримку, без якої Білорусі нібито довелося би непросто під час "агресії ззовні".

У свою чергу Наришкін, як передає ТАСС, висловив думку, що ситуацію в Білорусі нібито намагаються дестабілізувати "українські екстремісти і націоналісти".

"Дивним було б, якби українські "екстремісти", "націоналісти" закликали до миру і злагоди в Білорусі. Їм мало того, яке горе вони принесли народу України, жителям "Донецької" і "Луганської республік". Вони хочуть цю пожежу поширити і на Білорусь. Не вийде", – висловився представник країни-агресора.

Нагадаємо, раніше фейк про "200 екстремістів з України", які розгойдують ситуацію в Білорусі, озвучив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Його домисли стали приводом для тролінгу в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Лукашенко вже заявляв, що за протестами в його країні після виборів нібито стояли люди з Чехії, Росії, Польщі та "майдануті" з України.

Також Лукашенко посміявся з України, заявивши, що вона ніколи не стане повноцінним членом європейської спільноти.

А в ході виступу на мітингу в Мінську він намагався залякати білорусів тим, що вони нібито "стоятимуть на колінах, як в Україні".

Крім того, політик заявив, що Україна нібито вимагала нових виборів в його країні.

У відповідь на це в Офісі президента України Лукашенка звинуватили в маніпулятивних висловлюваннях щодо втручання в справи сусідньої держави.

Відзначимо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах.

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