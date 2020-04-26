Лукашенко дожартувався? Коронавірус різко вдарив по Білорусі

У Білорусі коронавірус почав різко набирати темп, за останню добу офіційно було підтверджено майже 900 нових випадків.

Як зазначив Telegram-канал "Білорусь головного мозку", 26 квітня північний сусід України опинився на 13-му місці в світі за приростом інфікованих: +837 нових випадків і більше 10 тисяч в сумі.

Олександр Лукашенко колаж

В цей же день в Україні, де давно введений карантин, зафіксували 492 випадки COVID-19. При цьому Білорусь майже в 3 рази менша за Україну по площі з населенням приблизно в 9-10 мільйонів людей.

"Пишуть люди з десятків міст і сіл, повідомляють про нові випадки в школах, дитячих садах, універах, на заводах і в адміністраціях районів", – відзначається в повідомленні.

У Білорусі більше 10 тисяч осіб захворіли COVID-19

Як писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує наполягати, що в країні не потрібно вводити карантин.

Також він раніше відзначився рядом несподіваних заяв про методики лікування коронавірусу, а спочатку і зовсім заперечував існування інфекції.