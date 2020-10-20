Лукашенко дав слово, що більше не балотуватиметься в президенти

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв більше не балотуватися на цей пост.

Таку заяву він зробив на зустрічі з опозицією в СІЗО, розповів в інтерв'ю TUT.BY колишній політв'язень Юрій Воскресенський, який брав участь у тій зустрічі і недавно вийшов на свободу.

За його словами, Лукашенко дав слово всім учасникам круглого столу, що "наївся президентства" і що "це його останній термін". "Даю вам слово, хлопці", – наводить політв'язень його слова.

"Скажу вам ще одну сенсацію з круглого столу, Лукашенко заявив: даю вам слово, я сам виступив із поправкою, щоб у Конституції кількість термінів президента було обмежено до двох", – сказав Воскресенський.

Водночас у вівторок, 20 жовтня, Лукашенко заявив, що не тримається за владу "посинілими руками", передає "Белта". Водночас він зазначив, що його "турбує майбутнє людей у країні", якщо до влади прийде опозиція.

"Що стосується президента Білорусі, він за владу посинілими руками, багато разів говорив, що не тримається. Питання не в мені. Питання у вас: що буде з вами без мене?" – сказав він, погоджуючи призначення нових ректорів державних вищих навчальних закладів.

Також Лукашенко зазначив, що не готовий завантажити жінку управлінням країною.

"Коли я сказав, що президентом у нас жінка поки бути не може, це не тому, що я не поважаю. Це вони (опоненти) так представили. Тому що я вас (жінок) дуже поважаю. І сьогодні жінку завантажити цією країною з цієї Конституцією, із цими проблемами..." – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко 10 жовтня зустрівся з лідерами опозиції, які перебували тоді в СІЗО. Світлана Тихановська тоді заявила, що це трапилося через тиск на незаконно обраного президента.